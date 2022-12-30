Китайский лифтбек Changan Uni-V сертифицировали для России. Автомобиль будет представлен на отечественном рынке лишь в одной версии

Россию приедет переднеприводная модификация с 181-сильным бензиновым агрегатом объемом 1,5 л и 300 Н•м крутящего момента, который работает совместно с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. В Китае же данный мотор развивает уже 188 лошадиных сил, а сам автомобиль предлагается и в полноприводном исполнении.

Что касается оснащения, то в базовом пакете опций указаны только три составляющие: система ЭРА-ГЛОНАСС, электромеханический стояночный тормоз и подушки безопасности. В качестве дополнительных функций в ОТТС названы электропривод и подогрев наружных зеркал, электростеклоподъемники, кондиционер и противоугонная сигнализация.