Changan везет в Россию уникальный кроссовер

Китайский Changan планирует во второй половине года привезти в Россию новый большой кроссовер под символизирующим названием Uni-K

По большому автомобиль будет новым только для нас с вами. Дело в том, что глобальная презентация кроссовера была проведена еще в 2020 году на международном автосалоне в Гуанчжоу. Впрочем, это все условности - давайте поговорим о самой машине.

Поговорить то здесь есть о чем. Взять хотя бы дизайн. Он здесь необычный - напоминает концептуальный Vision-V Concept. В целом, машина "нарисована" в соответствии с современными тенденциями- здесь присутствуют и узкие диодные фары, и крупная решетка радиатора и так далее. Теперь переходим к технике. Китайская новинка на нашем рынке будет доступна лишь с одним мотором - это двухлитровый турбо-мотор на 233 лошадиные силы. Трансмиссия - безальтернативный 8-ступенчатый автомат. Привод - полный.