Changan выводит на рынок UNI-T

На официальном сайте российского представительства Changan появился анонс таинственной новинки – российские СМИ считают, что китайская марка начала сертифицировать UNI-T

Да, вместо изображения машины на сайте висит картинка некоего транспортного средства под покрывалом. Версию о UNI-T построили, исходя из сходства модели и силуэта скрытой машины. Стоит отметить, что UNI-T, несмотря на компактные размеры позаимствовал дизайн от «старших» кроссоверов концерна.

С большой долей вероятности под капотом российских UNI-T появится полуторалитровый 181-сильный турбомотор, который будет работать в паре с 7-ступенчатым роботом.