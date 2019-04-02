Грузия начнет производить электромобили

Да, в Грузии будет создана собственная автомобильная марка. Предполагается, что под новым брендом будут выпускаться электромобили в сотрудничестве с китайской маркой Changan

Меморандум о намерениях был подписан недавно грузинской компанией Aigroup и китайским холдингом Changan. Первые модели будут созданы на основе бензинового седана Changan Eado, а потом выйдут электромобили Benni EV360 и CS55 EV. Кажется, новое предприятие и нацелено, в основном, на производство экологически чистого транспорта. Интересно, что стороны планируют продавать автомобили не только в самой Грузии, но и поставлять их в страны Закавказья, Центральную Азию и даже Европу.

Начало производства запланировано на конец 2019 года. Правда, многие эксперты относятся к этой новости с легкой долей скепсиса, ссылаясь на 2017 год, когда местные СМИ активно писали об аналогичном проекте компании JAC. Китайцы, как заявляли власти, должны были изучить, возможности постройки в Грузии сборочного завода и, в дальнейшем, задействования полного цикла производства. Быть может анализ перспектив еще продолжается, или он оказался неудовлетворительным, однако электромобили JAC в стране пока не выпускают.