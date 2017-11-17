Автомобильный портал Motorpage
17 ноя 2017

Китайцы клонировали Land Rover Discovery

Китайцы клонировали Land Rover Discovery
Автор фото: фирма-производитель

По всей видимости марка Land Rover у китайцев считается производителем автомобилей самого высочайшего класса, иначе с чего бы это многочисленным местным компаниям постоянно заниматься клонированием различных моделей британских производителей? Очередным клоном стал кроссовер Changan X70A.

Машина внешне очень напоминает Land Rover Discovery: тот же «коробочный» дизайн, небольшая ступенька крыши, начинающаяся над сиденьями второго ряда, фонари, будто позаимствованные у оригинала.

Впрочем, ни о какой конкуренции с британской моделью и речи быть не может. Во-первых, Changang на 200 мм короче Land Rover Discovery (его длина 4620 мм), во-вторых, машина имеет исключительно передний привод и остается только догадываться каких трудов стоило сделать фото кроссовера, рассекающего пески. Ну и наконец под капотом находится 1,5-литровый двигатель мощностью всего 98 л.с.

Зато китайцы бьют ценой: Changan X70A стоит на местном рынке 80 тысяч юайней, что в пересчете на рубли составляет немногим более 725 тысяч рублей. Появится ли такая машина у нас? Почему бы и нет, ведь у Changan есть планы по развитию на российском рынке.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Changan

Комментарии к новости

Последние новости

...
Changan

Китайский Changan полностью перейдет на производство электромобилей

20 октября 2017

Changan начал продажи обновленного CS35 на российском рынке

23 ноября 2016

Changan начал серийное производство CS35 в России

21 сентября 2016

Changan наладит серийное производство своих автомобилей в России

26 августа 2016

Changan продемонстрировал положительную динамику продаж по итогам I-ого полугодия

05 августа 2016
Changan CX70

На мировом рынке появится «копия» Ford Explorer от китайского концерна Changan

14 октября 2015

 Новости Changan

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Subaru XV - subaru xv 2018 электронные игрушки Тест драйв
17 ноября 2017

Subaru XV
"Электронные игрушки"
Lexus GX, Land Rover Discovery - сравнительный тест land rover discovery 2017 и lexus gx: последние герои
Сравнительный тест
15 ноября 2017

Lexus GX, Land Rover Discovery
"Последние герои"
Honda CR-V - honda cr-v 2017 американец
Тест драйв
13 ноября 2017

Honda CR-V
"Американец"
Foton Sauvana - foton sauvana 2016 профессиональные навыки
Тест драйв
10 ноября 2017

Foton Sauvana
"Профессиональные навыки"

Написано новостей:

2 0 1 4 5