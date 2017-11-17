По всей видимости марка Land Rover у китайцев считается производителем автомобилей самого высочайшего класса, иначе с чего бы это многочисленным местным компаниям постоянно заниматься клонированием различных моделей британских производителей? Очередным клоном стал кроссовер Changan X70A.

Машина внешне очень напоминает Land Rover Discovery: тот же «коробочный» дизайн, небольшая ступенька крыши, начинающаяся над сиденьями второго ряда, фонари, будто позаимствованные у оригинала.

Впрочем, ни о какой конкуренции с британской моделью и речи быть не может. Во-первых, Changang на 200 мм короче Land Rover Discovery (его длина 4620 мм), во-вторых, машина имеет исключительно передний привод и остается только догадываться каких трудов стоило сделать фото кроссовера, рассекающего пески. Ну и наконец под капотом находится 1,5-литровый двигатель мощностью всего 98 л.с.

Зато китайцы бьют ценой: Changan X70A стоит на местном рынке 80 тысяч юайней, что в пересчете на рубли составляет немногим более 725 тысяч рублей. Появится ли такая машина у нас? Почему бы и нет, ведь у Changan есть планы по развитию на российском рынке.