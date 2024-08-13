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13 авг 2024

Кроссовер-трансформер Nevo E07 от Changan получит гибридную силовую установку

Кроссовер-трансформер Nevo E07 от Changan получит гибридную силовую установку
Автор фото: фирма-производитель

В базе китайского Минпромторга появилась информация о новой версии модели Changan Nevo E07 с гибридной силовой установкой. Производство полностью электрической версии стартовало в прошлом месяце

Nevo E07 фактически заимствует идеют у Tesla Cybertrac, но вместо американца позиционируется, как кроссовер повышенной проходимости. Его главная фишка - это раздвижная задняя часть крыши, превращающая автомобиль в пикап. Точные габариты Nevo E07: 5045/1996/1640 мм., при колесной базе в 3210 мм. Длина и ширина грузовой платформы равны 2880 и 1550 мм соответственно.  

Стандартный гибрид будет комплектоваться 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и электродвигателем на 314 л.с. на задней оси. Модификация подороже получит дополнительный электромотор мощностью 178 л.с. на передней оси. Максимальная скорость - 190 км/ч.

Автомобиль оснастят батареей CALT емкостью 39,05 кВт*ч. Запас хода на электротяге у версии с одним электромотором составит 200 км, а с двумя - 180 км. Средний расход топлива - 6,1 л на 100 км.
 

При написании новости использовалась информация:
autohome

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