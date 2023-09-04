На китайских дорогах замечен новый внедорожник Changan

В интернете были опубликованы изображения нового китайского гибридного внедорожника под названием Changan Deepal C318

Deepal - это новый дочерний бренд китайского концерна, который насчитывает две модели - седан SL03 и кроссовер S7. Экстерьер новой модели скрывается под клетчатым камуфляжем. Единственное, что можно подметить - это форма кузова, напоминающая Range Rover, крупная решетка радиатора и достаточно внушительный дорожный просвет. Предположительно, габариты автомобиля составят: 4750/1959/1820 мм., а колёсная база - 2880 мм.

Deepal C318 получит гибридную силовую установку, в основе которой лежит 1,5-литровый турбомотор и два электродвигателя (по одному на каждой оси). Суммарная мощность установки пока не раскрывается. Известно, что автомобиль будет комплектоваться с батареями ёмкостью 18,4 или 35,1 кВт*ч.