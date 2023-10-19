На китайский рынок вышла самая “дальнобойная” версия Changan Lumin

Китайская компания Changan вывела на родной рынок обновленную версию компактного электромобиля Lumin. Флагманская комплектация, оценивающаяся от 61 900 юаней (822 000 рублей), способна проехать без подзарядки 301 км

Если быть точнее, то обновление не коснулось основных технических характеристик данной модификации. Как и прежде, автомобиль оснащен электромотором мощностью 48 л.с. и 87 Нм крутящего момента. Емкость аккумулятора составляет 27,99 кВт*ч. Запас хода - 301 км. Главное изменение - это время зарядки. Теперь зарядить электромобиль от 30% до 80% можно примерно за 35 минут.

Напомним, что первая версия электромобиля Lumin дебютировала в 2022 году и обрела достаточно большую популярность благодаря своему “милому” дизайну. Автомобиль получил круглые фары и узкий горизонтальный воздухозаборник на бампере, что создает образ лица на передней части автомобиля. Внутри устанавливается два небольших цифровых экрана “приборки” и мультимедийной системы. Габариты автомобиля: 3270/1700/1545 мм., а колесная база - 1980 мм.