На рынок выходит новый гибридный кроссовер Changan

Китайская компания Changan готовится к старту продаж нового гибридного кроссовера Qiyuan Q05. Ожидается, что ценник будет начинаться от 99 000 юаней (1 240 000 рублей)

Фактически данная модель создана на базе знакомого в России Сhangan CS55 Plus и является его гибридной модификацией. У автомобилей похожая внешность, только у гибрида иные бампера и отсутствует решётка радиатора. Салон практически полностью идентичный. На передней панели устанавливается 10,25-дюймовая “приборка” и 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. Габариты новинки: 4539/1856/1680 мм., колесная база - 2656 мм. На данный момент нет информации касательно уровней оснащения, но вероятно, они примерно будут сопоставимы с комплектациями CS55 Plus.

Changan Qiyuan Q05 оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой лежит стандартная 1,5-литровая бензиновая “четверка” Blue Core мощностью 110 л.с. и один электромотор на 195 л.с. или 215 л.с. в зависимости от версии. Более подробные технические характеристики будут раскрыты на старте продаж.