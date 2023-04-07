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7 апр 2023

На российский рынок вышел флагманский кроссовер CS95

На российский рынок вышел флагманский кроссовер CS95

Российское представительство Changan объявило о старте продаж модели CS95. Пятиметровый кроссовер выполняет роль флагмана в линейке китайской марки

Сразу поговорим об агрегатах – здесь под капотом располагается двухлитровый турбо-мотор, мощность которого составляет 220 лошадиных сил. Причем в качестве коробки передач используется не робот, а традиционный, 6-ступенчатый автомат Aisin. К слову, полный привод на кроссовере тоже есть.

Что касается оснащения, то машина представлена в 7-местном исполнении. Из опцийможно выделить массажёры в передних сиденьях, отделку салона перфорированной кожей, панорамную крышу, адаптивный круиз-контроль и другие водительские ассистенты.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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