Опубликованы официальные изображения нового Changan Uni-Z

Китайская компания Changan готовит пополнение линейки Uni новым кроссовером под названием Uni-Z. Дебют автомобиля состоится уже в ближайшие пару месяцев. Предварительная стоимость - 150 000 юаней (примерно 1 900 000 рублей)

На самом деле Uni-Z - это не в полной мере новая модель. Фактически, это немного видоизмененный Oshan Z6, производство которого было решено перенести под крыло материнского бренда. Судя по габаритам (4730/1890/1680 мм., колесная база - 2795 мм), Uni-Z встанет между двумя другими кроссоверами семейства Uni-T и Uni-K.

Автомобиль выделяется крупной решеткой радиатора, состоящей из множества L-образных элементов и тонкими полосками светодиодных фар, которые сзади соединяются по всей ширине кузова. Салон минималистичный. На передней панели устанавливается крупный экран мультимедийной системы и небольшая цифровая “приборка”. Также бросается в глаза двухуровневый центральный тоннель и атмосферная подсветка, рисунок свечения которой повторяет текстуру отделки сидений.

По предварительными данным, Uni-Z будет предложен как с традиционным ДВС, так и с гибридной силовой установкой. Технические характеристики официально пока не подтверждены, но исходя из данных, опубликованных Минпромторгом Китая, Uni-Z будет оснащаться 1,5-литровым турбомотором мощностью 188 л.с.

