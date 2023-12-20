Представлен новый недорогой кроссовер Changan X7 Plus

Компания Changan представила обновленный кроссовер X7 Plus, который ранее производился под дочерним брендом Auchan. Актуальное поколение автомобиля в Китае оценивается от 80 000 юаней (примерно 1 000 000 рублей)

X7 Plus получил безрамочную решетку радиатора с хромированым рисунком, иные колесные диски и, конечно же, другие шильдики. В салоне устанавливается новая цифровая панель приборов и более широкий экран мультимедийной системы. Чуть ниже расположился ряд “горячих” клавиш и блок управления климат-контролем. На центральном тоннеле имеется платформа для беспроводной зарядки телефона. В интерьере сохранились вставки, имитирующие текстуру древесины.



Силовая установка осталась прежней - это 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 170 л.с. и 260 Нм. В более дорогой комплектации мощность данного агрегата форсирована до 188 л.с. и 300 Нм. В стандартной модификации автомобиль комплектуется 6-ступенчатой “механикой”, а в самой дорогой - 7-ступенчатым “роботом”. Привод исключительно передний.

