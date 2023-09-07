Автомобильный портал Motorpage
7 сен 2023

Представлен серийный Changan CD701

Представлен серийный Changan CD701
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Changan показала серийную версию кроссовера, известного под индексом CD701. Производство начнется в 2024 году

Официальный дебют CD701, в виде концепта, состоялся весной этого года на Шанхайском автомобильном салоне. Автомобиль получил интересный дизайн светодиодной оптики и встроенный экран между фарами, способный отображать сигналы приветствия, уровень заряда аккумулятора и т.п. Главная отличительная фишка - это возможность сложить заднюю дверь багажника, тем самым создать открытый отсек как у пикапа. Концепт получил камеры заднего вида, но в «серийке» от них было решено отказаться, в пользу стандартных зеркал.

В салоне установлен один единственный сенсорный экран, выполняющий как функцию «приборки», так и мультимедийной системы. Отмечается, что CD701 станет первым в истории серийным автомобилем с технологией спутниковой связи, которое обеспечит «глобальное» покрытие и бесперебойное подключение к интернету. CD701 будет оборудован автопилотом. Как отмечают разработчики, автомобиль способен сам отыскать станцию зарядки и автоматически подключиться к ней. На данный момент информации о силовой установке нет.

При написании новости использовалась информация:
Колёса

Комментарии к новости

Последние новости

...

На китайских дорогах замечен новый внедорожник Changan

04 сентября 2023
Changan Lamore

В России начались продажи Changan Lamore

04 сентября 2023
Changan Raeton Plus

В Россию привезли Changan Raeton Plus

28 августа 2023
Changan Lumin EV

Changan Lumin EV: маленький электромобиль с запасом хода в 205 км

17 августа 2023
Changan Qiyuan Q05

Опубликованы характеристики Changan Qiyuan Q05

16 августа 2023

Теперь автомобили Changan доступны по подписке

10 августа 2023

 Новости Changan

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Москвич 3 - москвич 3 (2023) третье пришествие Тест драйв
06 сентября 2023

Москвич 3
"Третье пришествие"
Voyah Dream - voyah dream phev (2021) белый «фрейтлайнер»
Тест драйв
30 августа 2023

Voyah Dream
"Белый «Фрейтлайнер»"
Omoda S5 - omoda s5 (2023) omoda — для народа?
Тест драйв
23 августа 2023

Omoda S5
"Omoda — для народа?"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 7 0 1