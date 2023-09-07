Представлен серийный Changan CD701

Китайская компания Changan показала серийную версию кроссовера, известного под индексом CD701. Производство начнется в 2024 году

Официальный дебют CD701, в виде концепта, состоялся весной этого года на Шанхайском автомобильном салоне. Автомобиль получил интересный дизайн светодиодной оптики и встроенный экран между фарами, способный отображать сигналы приветствия, уровень заряда аккумулятора и т.п. Главная отличительная фишка - это возможность сложить заднюю дверь багажника, тем самым создать открытый отсек как у пикапа. Концепт получил камеры заднего вида, но в «серийке» от них было решено отказаться, в пользу стандартных зеркал.

В салоне установлен один единственный сенсорный экран, выполняющий как функцию «приборки», так и мультимедийной системы. Отмечается, что CD701 станет первым в истории серийным автомобилем с технологией спутниковой связи, которое обеспечит «глобальное» покрытие и бесперебойное подключение к интернету. CD701 будет оборудован автопилотом. Как отмечают разработчики, автомобиль способен сам отыскать станцию зарядки и автоматически подключиться к ней. На данный момент информации о силовой установке нет.