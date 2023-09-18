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18 сен 2023

Представлено новое поколение Changan CS55 Plus

Представлено новое поколение Changan CS55 Plus
Автор фото: фирма-производитель

Компания Changan обновила кроссовер CS55 Plus. Стоимость новинки в Китае начинается от 99 900 юаней (1 330 000 рублей)

Ключевое отличие от предшественника - безрамочная решетка радиатора как у линейки Uni. Также патрубки выхлопной системы стали хромированные. Серьезных изменений в салоне не наблюдается. Единственное, что доработано - это сенсорный ряд «горячих» кнопок.

Новый Changan CS55 Plus оснащается, как и прежде, бензиновой «турбочетверкой» объемом 1,5 л. Мощность данного агрегата составит 188 л.с. и 300 Нм крутящего момента. В паре с мотором работает 7-ступенчатый «робот». Привод исключительно передний.

Напомним, что Changan CS55 Plus официально представлен на российском рынке, однако только в первой генерации образца 2019 года. Рестайлинг 2021 года продавался в России благодаря параллельному импорту. Стоимость Changan CS55 Plus в России начинается от 2 629 000 рублей.
 

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