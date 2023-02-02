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2 фев 2023

Россию приехал новый Changan Uni-V

Россию приехал новый Changan Uni-V

Российский офис китайской марки Changan объявил об открытии приёма заказов на среднеразмерный лифтбек Uni-V

Для начала поговорим о силовых установках, собственно, здесь не будет богатства выбора - моторная гамма представлена лишь  одним двигателем - полуторалитровым турбомотором, мощность которого составляет 181 лошадиную силу. В качестве коробки передач здесь используется вариатор.

В оснащение российской версии лифтбека помимо множества экранов войдут медиасистема с камерами кругового обзора и видеорегистратором, дистанционный запуск двигателя и комплекс водительских ассистентов с интеллектуальным круиз-контролем.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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