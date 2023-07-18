Стартовали продажи кроссовера Changan CS75 Plus в России

Несколько российских дилеров выставили на продажу новый кроссовер Changan CS75 Plus, который был привезен в Россию по параллельному импорту. Модель оценивается от 2 950 000 рублей.

Второе поколение Changan CS75 Plus было представлено год назад, однако официально автомобиль пока не приехал в Россию. Новинка получила более футуристический экстерьер и слегка доработанный салон.

Стандартная комплектация Changan CS75 Plus оснащается бензиновой “четверкой” объемом 1,5 л. Мощность - 178 л.с. Крутящий момент - 265 Нм. Трансмиссия - 6-ступенчатый “автомат”. Флагманский вариант получил турбомотор объемом 2,0 л. Мощность - 233 л.с. Крутящий момент - 360 Нм. В данном случае мотор работает в паре с 8-ступенчатым “автоматом”. Привод исключительно передний.