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18 июл 2023

Стартовали продажи кроссовера Changan CS75 Plus в России

Стартовали продажи кроссовера Changan CS75 Plus в России
Автор фото: фирма-производитель

Несколько российских дилеров выставили на продажу новый кроссовер Changan CS75 Plus, который был привезен в Россию по параллельному импорту. Модель оценивается от 2 950 000 рублей.

Второе поколение Changan CS75 Plus было представлено год назад, однако официально автомобиль пока не приехал в Россию. Новинка получила более футуристический экстерьер и слегка доработанный салон.

Стандартная комплектация Changan CS75 Plus оснащается бензиновой “четверкой” объемом 1,5 л. Мощность - 178 л.с. Крутящий момент - 265 Нм. Трансмиссия - 6-ступенчатый “автомат”. Флагманский вариант получил турбомотор объемом 2,0 л. Мощность - 233 л.с. Крутящий момент - 360 Нм. В данном случае мотор работает в паре с 8-ступенчатым “автоматом”. Привод исключительно передний.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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