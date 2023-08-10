Теперь автомобили Changan доступны по подписке

Китайская компания Changan запустила фирменную подписку на долгосрочную аренду автомобилей Changan в России

На данный момент по подписке доступны три модели: Alsvin, Uni-V и Uni-K. Позже компания включит и другие модели бренда. Стоимость такой аренды начинается от 2896 рублей в день.

Напомним, что переднеприводный седан Alsvin оснащается бензиновым 4-цилиндровым мотором объемом 1,5 л. Мощность - 107 л.с. Крутящий момент - 145 Нм. Трансмиссия - 5-ступенчатый “робот”. Лифтбек Uni-V получил ту же “четверку” с форсированной мощностью до 181 л.с. и 300 Нм. В данном случае мотор работает в паре с 7-ступенчатым “роботом”. Привод - передний. Кроссовер Uni-K доступен как с передним, так и с полным приводом. Под капотом 2-литровый турбомотор мощностью 226 л.с. и 390 Нм. В комплекте с мотором установлен 8-ступенчатый «автомат».