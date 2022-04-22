Автомобильный портал Motorpage
22 апр 2022

У Changan появился ультракомпактный электрокар

У Changan появился ультракомпактный электрокар
Автор фото: фирма-производитель

Компания Changan представила на рынке Китая новый электромобиль под названием Lumin. При длине менее трех с половиной метров автомобиль способен разместить в своем салоне четверых человек

Что касается дизайна, то автомобиль построен на пересечении стилистики минимализма и ретро. Среди интересных черт трехдверного кузова можно выделить большие круглые фары, широкую площадь остекления и выдвижные дверные ручки.  В салоне же минимализм, хотя сама архитектура внутреннего пространства напоминает интерьеры Nissan Micra и Toyota IQ.

Теперь поговорим о технической начинке. Мотор здесь один единственный – 41-сильный. Зато есть возможность выбирать емкость аккумуляторного блока. В минимальной конфигурации 12.9 кВт.ч и 22 кВт.ч - в старшей. На запасе хода это отображается так -  с базовым аккумулятором автомобиль способен проехать на полном заряде 150 километров, с топовой батареей – 300 километров.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Changan С385

Сhangan представил конкурента Toyota Camry

21 апреля 2022
Changan Uni-K

Китайский кроссовер Changan Uni-K пришел на российский рынок

10 ноября 2021

Changan везет в Россию уникальный кроссовер

14 июля 2021
Changan UNI-K

Changan представил новый флагманский кроссовер

24 ноября 2020
Changan Uni-V

Changan представил свой самый дорогой кроссовер

30 октября 2020
Changan Hunter / Kaicene F70

В России могут начать продавать пикап совместной разработки «Чанган» и «Пежо»

21 октября 2020

 Новости Changan

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval Jolion , Geely Coolray - гонки на 92-м: geely coolray пытается обставить haval jolion Сравнительный тест
20 апреля 2022

Haval Jolion , Geely Coolray
"Гонки на 92-м: Geely Coolray пытается обставить Haval Jolion"
Porsche Macan - porsche macan gts (2022) как уходящая натура
Тест драйв
17 апреля 2022

Porsche Macan
"Porsche Macan как уходящая натура"
Bentley Bentayga - bentley bentayga s (2022) сколько спортивности добавила bentley bentayga литера s
Тест драйв
14 апреля 2022

Bentley Bentayga
"Сколько спортивности добавила Bentley Bentayga литера S"
Lada Niva Travel - lada niva travel (2021) готова стать основой
Тест драйв
11 апреля 2022

Lada Niva Travel
"Готова стать основой"

Написано новостей:

3 0 4 9 9