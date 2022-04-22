У Changan появился ультракомпактный электрокар

Компания Changan представила на рынке Китая новый электромобиль под названием Lumin. При длине менее трех с половиной метров автомобиль способен разместить в своем салоне четверых человек

Что касается дизайна, то автомобиль построен на пересечении стилистики минимализма и ретро. Среди интересных черт трехдверного кузова можно выделить большие круглые фары, широкую площадь остекления и выдвижные дверные ручки. В салоне же минимализм, хотя сама архитектура внутреннего пространства напоминает интерьеры Nissan Micra и Toyota IQ.

Теперь поговорим о технической начинке. Мотор здесь один единственный – 41-сильный. Зато есть возможность выбирать емкость аккумуляторного блока. В минимальной конфигурации 12.9 кВт.ч и 22 кВт.ч - в старшей. На запасе хода это отображается так - с базовым аккумулятором автомобиль способен проехать на полном заряде 150 километров, с топовой батареей – 300 километров.