В Китае стартуют продажи нового Changan Qiyuan A05

Китайская компания Changan скоро объявит о начале продаж нового гибридного седана Qiyuan A05. Автомобили уже начали развозить по дилерским центрам

Qiyuan A05 также будет представлен в полностью электрической модификации, но о сроках появления данной версии информации пока нет. Новинка получила оригинальный внешний облик, выделяющийся на фоне другого седана Qiyuan A07 и кроссовера Qiyuan Q05. Светодиодные элементы передней оптики растянулись по всей длине капота. Дверный ручки утоплены в кузов автомобиля. Окна получили хромированные арки. Габариты автомобиля составляют: 4785/1840/1460 мм., а колесная база - 2765 мм.

Qiyuan A05 оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой лежит 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 110 л.с. и один электродвигатель на 215 л.с. Емкость аккумулятора - 9,07 кВт*ч. Максимальный запас хода только на электротяге составит 80 км., а в гибридном режиме около 1000 км.