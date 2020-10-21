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21 окт 2020

В России могут начать продавать пикап совместной разработки «Чанган» и «Пежо»

В России могут начать продавать пикап совместной разработки «Чанган» и «Пежо»
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Changan Automobile зарегистрировала в России торговый знак Changan Hunter. Это наименование используется для экспортной версии рамного среднеразмерного пикапа, который на внутреннем китайском рынке называется Kaicene F70

Kaicene F70 разработан совместно с французским концерном PSA Peugeot-Citroen и также параллельно производится под именем Peugeot Landtrek (для стран Северной Африки и Южной Америки).Модель выпускается только с двухрядной четырехдверной кабиной и имеет традиционную для таких машин конструкцию — рама, рессорная задняя подвеска, жестко подключаемый полный привод.

Гамма двигателей Kaicene F70 включает три мотора, два из них — дизельные. Недорогие версии оснащаются 2,4-литровым бензиновым турбо Mitsubishi 4K22D4T мощностью 218 л.с. и крутящим моментом 320 Нм. Промежуточным в иерархии является 2,5-литровый турбодизель Isuzu E4D25Q5A с характеристиками 150 л.с. и 350 Нм. Топ-исполнения оснащаются 1,9-литровым турбодизелем Yunnei Power D20TCIE, выдающим 150 л.с. и 350 Нм.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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