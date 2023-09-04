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4 сен 2023

В России начались продажи Changan Lamore

В России начались продажи Changan Lamore
Автор фото: фирма-производитель

Официальный модельный ряд китайской компании Changan пополнился новым седаном под названием Lamore. Стоимость автомобиля начинается от 2 789 900 рублей

Официальный дебют новинки в Китае состоялся в феврале этого года. На родине автомобиль имеет название Yida. Дизайн седана вдохновлён моделью лифтбека Changan Uni-V. Это выражается в безрамочной решетке радиатора и характерных светодиодных фарах. По габаритам автомобиль сопоставим с Chery Arrizo 8 и Dongfeng Aeolus Shine Max: 4770/1840/1440 мм., а колёсная база – 2765 мм.

На российском рынке автомобиль оснащаются бензиновым турбомотором объемом 1,5 л. Мощность данного мотора составляет 166 л.с. и 300 Нм крутящего момента. На родине этот же агрегат выдает 170 л.с. и 260 Нм. В паре с мотором работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Привод исключительно передний.

При написании новости использовалась информация:
Колёса

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