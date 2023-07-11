Автомобильный портал Motorpage
11 июл 2023

В России появится новый седан Changan Lamore

В России появится новый седан Changan Lamore
Автор фото: фирма-производитель

На автомобильной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге компания Changan показала новый седан под названием Lamore

В Китае автомобиль представлен уже год, но точный информации по срокам появления в России нет.

Changan Lamore по размерам больше другого седана компании Changan Uni-V. Длина - 4770 мм., ширина - 1840 мм., высота - 1440 мм., а колесная база - 2765 мм.

На российском рынке седан будет оснащаться турбомотором объемом 1,5 л. Мощность - 180 л.с., а крутящий момент - 300 Нм. Данный агрегат комплектуется 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод - передний. Для китайского рынка данная версия мотора имеет пиковую отдачу в 170 л.с. и 260 Нм.
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru, motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Changan Eado Plus

В России стартовали продажи Changan Eado Plus

01 июня 2023
Changan Hunter Plus

Changan привезет в Россию пикап

26 мая 2023

В Россию привезут новый Changan

22 мая 2023

Changan выводит на рынок UNI-T

12 мая 2023
Changan Shenlan S7

Changan представил Shenlan S7

20 апреля 2023

Changan будет выпускать электрокары и гибриды под новым брендом

13 апреля 2023

 Новости Changan

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Tugella - geely tugella (2022) «игрушка дьявола» Тест драйв
10 июля 2023

Geely Tugella
"«Игрушка дьявола»"
Chery Tiggo 8 Pro e+ - chery tiggo 8 pro e+ (2023) гибрид на стайерские дистанции
Тест драйв
06 июля 2023

Chery Tiggo 8 Pro e+
"Гибрид на стайерские дистанции"
Sollers Atlant - sollers atlant van h1 l2 (2022) «однажды, десять лет спустя»
Тест драйв
03 июля 2023

Sollers Atlant
"«Однажды, десять лет спустя»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 3 3 9