В России появится новый седан Changan Lamore

На автомобильной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге компания Changan показала новый седан под названием Lamore

В Китае автомобиль представлен уже год, но точный информации по срокам появления в России нет.

Changan Lamore по размерам больше другого седана компании Changan Uni-V. Длина - 4770 мм., ширина - 1840 мм., высота - 1440 мм., а колесная база - 2765 мм.

На российском рынке седан будет оснащаться турбомотором объемом 1,5 л. Мощность - 180 л.с., а крутящий момент - 300 Нм. Данный агрегат комплектуется 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод - передний. Для китайского рынка данная версия мотора имеет пиковую отдачу в 170 л.с. и 260 Нм.

