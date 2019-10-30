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30 окт 2019

В Россию едет новый Changan

В Россию едет новый Changan
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Changan в ноябре привезет в Россию обновленный кроссовер CS55

Как сообщает пресс-служба китайского бренда, автомобиль будет оснащаться безальтернативным 1,5-литровым турбомотором. Мощность агрегата составляет 143 лошадиных сил. Двигатель работает совместно с шестиступенчатой автоматической коробкой Aisin. Цены на новинку будут объявлены позднее, но уже известно, что автомобиль получит хорошее оснащение, включая такие опции как: система бесключевого доступа или двухзонный климат-контроль.

Еще одной новинкой от Changan на российском рынке станет рестайлинговый кроссовер CS75. В РФ этот автомобиль должен дебютировать в конце этого года или начале следующего. Технические характеристики автомобиля пока держатся в секрете. Что касается дизайна, то самые серьезные изменения произошли в передней части — машина получила новую массивную решетку радиатора, полностью светодиодные фары и другой бампер.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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