В Россию приехал кроссовер Changan CS75 Plus

Китайская компания Changan озвучила цену и комплектацию нового кроссовера Changan CS75 Plus для России

На российском рынке Changan CS75 Plus предложен исключительно в одной комплектации стоимостью 2 749 000 рублей. Автомобиль получил светодиодную оптику, панорамную крышу, электропривод передних кресел, климат-контроль, цифровую “приборку”, 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы, встроенный регистратор, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль с функцией удержания на полосе и мониторинга слепых зон, а также 4 подушки безопасности.

Под капотом - бензиновый 4-цилиндровый турбомотор объемом 1,5 л. Мощность данного агрегата - 178 л.с. Крутящий момент - 265 Нм. Мотор работает в паре с 6-ступенчатым “автоматом”. Привод - передний. Спереди подвеска - независимая типа McPherson, а сзади - многорычажная.