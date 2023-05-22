В Россию привезут новый Changan

Changan Automobile объявила комплектации и цены на компактный бюджетный седан Alsvin в спецификации для российского рынка

Прежде чем поговорить об оснащении, расскажем о технической «начинке» машины. Итак, под капотом здесь находится полуторалитровый атмосферник, мощность которого составляет 107 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с роботизированной коробкой передач (5 ступеней). Отметим, что коробка выполнена по принципу DSG, то есть здесь два сцепления.

Несколько слов о комплектациях. В «базу» (комплектация LX, стоимость ее начинается с отметки в 1649900 рублей) входят две подушки безопасности, мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, кондиционер, светодиодные ДХО, камера заднего вида и парктроники.