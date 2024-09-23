Внедорожник-трансформер Changan Nevo E07 выходит на китайский рынок

Компания Changan начала предварительные продажи новой модели Nevo E07. Это 5-метровый внедорожник, способный трансформироваться в пикап. Начальная стоимость - 35 400 долларов

Главная фишка Nevo E07 - это раздвижная задняя часть крыши, превращающая внедорожник в пикап. Его длина - 5045 мм., ширина - 1996 мм, высота - 1640 мм., при колесной базе в 3120 мм. Максимальная грузоподъемность - 300 кг. Nevo E07 получил также развитую систему автопилота, оснащенную 11 камерами и 12 различными датчиками. Салон выполнен в минималистичном стиле. На передней панели располагается единственный 15,4-дюймовый экран, выполняющий также функцию приборки, но дополнительно имеется 28,86-дюймовый проекционный дисплей.

Nevo E07 предложен как с гибридной, так и полностью электрической силовыми установками. В первом случае под капотом располагается 1,5-литровый турбомотор мощностью 143 л.с., работающий в паре с одним (314 л.с.) или двумя (314 л.с. + 178 л.с.) электродвигателями в зависимости от комплектации. Гибрид комплектуется аккумулятором емкостью 39,05 кВт*ч, позволяющей преодолеть до 200 км на электротяге. Полностью Nevo E07 тоже может быть оснащен одним (343 л.с.) или двумя (256 л.с. + 343 л.с.) электромоторами. Привод - задний и полный соответственно. Максимальный запас хода также зависит от выбранного аккумулятора - от 551 км до 1000 км.