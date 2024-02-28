В Китае стартуют продажи обновленного Changan UNI-V

Китайская компания Changan выводит на родной рынок обновленную версию лифтбека UNI-V. Полноценные продажи начнутся в следующем месяце. Также ждем новинку и в России

В плане дизайна новый UNI-V стал выглядеть более минималистично. Изменилась безрамочная решетка радиатора. Форма прорезей сменилась на треугольную, а в гибридных модификациях их заметно меньше. Передние блоки фар теперь соединяются светодиодной полосой. Также автомобиль получил другие бампера, а патрубки выхлопной системы располагаются теперь по середине. Габариты: 4720/1838/1430 мм., при колесной базе в 2750 мм. В салоне изменений практически нет. Единственное, добавлены новые цвета материалов отделки. На передней панели также устанавливается 10,3-дюймовый экран мультимедийной системы и “цифровая” приборка той же диагонали.

Стандартная версия UNI-V оснащается 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 188 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Он сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод - передний. Гибридный же UNI-V получит 1,5-литровый агрегат на 110 л.с. и один электромотор мощностью 190 л.с. или 215 л.с. в зависимости от комплектации. Емкость аккумуляторов составит 9,07 кВт*ч или 18,99 кВт*ч. Запас хода на электротяге - 50 км и 111 км соответственно.