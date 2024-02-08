Рассекречена новая гибридная версия Changan Uni-V

В интернете появилась информация о новой подключаемой гибридной установке для лифтбека Changan Uni-V. Возможно, автомобиль приедет на российский рынок в этом году

Гибридный Changan Uni-V будет оснащаться 1,5-литровым 4-цилиндровым мотором мощностью 110 л.с. и одним электродвигателем на 190 л.с. или 215 л.с. в зависимости от комплектации. Емкость аккумуляторов составит 9,07 кВт*ч или 18,99 кВт*ч. Запас хода на электротяге составит 50 км и 111 км соответственно.

Судя по изображениям, внешность подключаемого гибрида будет немного отличаться от предыдущей версии. Можно заметить, что решетка радиатора лишилась прорезей, но при этом сохранила ромбовидный рисунок. Между передними фарами появилась соединяющая их светодиодная полоса. Немного изменились и бампера. Парубки выхлопной системы теперь сдвоены по середине. В габаритах автомобиль также слегка прибавил: 4720/1838/1425 мм., при той же колесной базе в 2750 мм. Изображений интерьера пока нет, но вполне вероятно, что там все останется на прежних местах.