В России может появится новый кроссовер Datsun

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появилось название Datsun Magnite, которое могут использовать для нового маленького кроссовера

В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) зарегистрировано название Datsun Magnite. По предварительным данным, такое наименование могут использовать для нового компактного кроссовера, который должен дебютировать летом 2020 года.

Ранее Nissan, которому принадлежит бренд Datsun, опубликовал первые тизеры новой модели. В основу автомобиля ляжет переднеприводная масштабируемая платформа CMF-A альянса Renault–Nissan–Mitsubishi. Габаритная длина кроссовера, который расположится на ступеньку ниже модели Juke, не превысит 4 метров. Кроме того, Nissan зарегистрировал в открытой базе ФИПС название электрического кроссовера Nissan Ariya. Плюс ко всему в этом же архиве появились патентные изображения модели Juke второго поколения.