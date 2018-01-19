Автомобильный портал Motorpage
19 янв 2018

Datsun представил свой первый кроссовер

Datsun представил свой первый кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Компания Datsun представила свою шестую модель – приподнятый хэтчбек CROSS, который в компании, естественно, называют кроссовером. Мы ее не увидим: машина создана для индонезийского рынка и будет продаваться только в Юго-Восточной Азии.

Его дизайн не был секретом: еще три года назад Nissan показывал концепт, по мотивам которого, собственно и создан автомобиль. На индонезийском рынке Datsun CROSS будет оснащаться 1,2-литровым мотором мощностью 78 л.с., который может агрегатироваться как 5-ступенчатой механической коробкой передач, так и фирменным ниссановским вариатором X-Tronic.

Внедорожный облик модели придает защитный пластиковый обвес и вполне внедорожный дорожный клиренс в 200 мм. Впечатление усиливается тем, что машина «обута» в 15-дюймовые колеса, так что над ними в колесных арках еще много места.

В базовое оснащение Datsun CROSS входят ABS с EBD, противобуксовочная система и дифференциал повышенного трения. Все они работают под управлением системы регулирования динамических характеристик автомобиля (VDC). Безопасность обеспечивают две подушки безопасности, индикатор непристегнутых ремней безопасности и система автоматического управления светом фар.

Конечно же, никаких перспектив попасть на российский рынок у Datsun CROSS нет. У нас марка представлена седаном on_DO и хэтчбеком mi-DO, созданными на базе Lada Granta и Kalina соответственно.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Datsun

Комментарии к новости

Последние новости

...
Datsun on-DO

У российских Datsun обнаружили риск воспламенения

27 июня 2017

Российские продажи Datsun в январе выросли на 10 процентов

16 февраля 2017

В ноябре Datsun потерял более 16 процентов российских продаж

21 декабря 2016

Datsun получил патент на компактный redi-GO в России

20 декабря 2016

Datsun начал поставлять on-DO с «коробкой-автоматом» на внешние рынки

23 ноября 2016

Datsun on-DO и mi-DO получат двигатель от Lada Vesta

11 ноября 2016

 Новости Datsun

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chery Tiggo 3 - chery tiggo 3 2017 эндшпиль Тест драйв
19 января 2018

Chery Tiggo 3
"Эндшпиль"
Mercedes-Benz GLA-Class, BMW X1 - сравнительный тест bmw x1 xdrive20i 2016 и mercedes-benz gla 250 2017. против правил
Сравнительный тест
17 января 2018

Mercedes-Benz GLA-Class, BMW X1
"Против правил"
Hyundai Sonata - hyundai sonata 2018 обольститель
Тест драйв
15 января 2018

Hyundai Sonata
"Обольститель"
DFM AX7 - dongfeng ax7 2015 общий средний
Тест драйв
12 января 2018

DFM AX7
"Общий средний"

Написано новостей:

2 0 5 3 8