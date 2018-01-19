Datsun представил свой первый кроссовер

Компания Datsun представила свою шестую модель – приподнятый хэтчбек CROSS, который в компании, естественно, называют кроссовером. Мы ее не увидим: машина создана для индонезийского рынка и будет продаваться только в Юго-Восточной Азии.

Его дизайн не был секретом: еще три года назад Nissan показывал концепт, по мотивам которого, собственно и создан автомобиль. На индонезийском рынке Datsun CROSS будет оснащаться 1,2-литровым мотором мощностью 78 л.с., который может агрегатироваться как 5-ступенчатой механической коробкой передач, так и фирменным ниссановским вариатором X-Tronic.

Внедорожный облик модели придает защитный пластиковый обвес и вполне внедорожный дорожный клиренс в 200 мм. Впечатление усиливается тем, что машина «обута» в 15-дюймовые колеса, так что над ними в колесных арках еще много места.

В базовое оснащение Datsun CROSS входят ABS с EBD, противобуксовочная система и дифференциал повышенного трения. Все они работают под управлением системы регулирования динамических характеристик автомобиля (VDC). Безопасность обеспечивают две подушки безопасности, индикатор непристегнутых ремней безопасности и система автоматического управления светом фар.

Конечно же, никаких перспектив попасть на российский рынок у Datsun CROSS нет. У нас марка представлена седаном on_DO и хэтчбеком mi-DO, созданными на базе Lada Granta и Kalina соответственно.

