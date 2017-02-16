Как сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете сообщает, что суббренд японской компании Nissan – Datsun – продемонстрировал положительную динамику продаж на первичном авторынке в России.

Согласно данным аналитиков Комитета, по итогам прошлого месяца объем реализации автомобилей японского суббренда на территории РФ был зафиксирован на уровне 1 107 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом прошедшего года этот показатель увеличился на 10,6%. Такой показатель позволил Datsun занять 16-ое место среди всех брендов, представленных на российском рынке. За отчетный период доля суббренда на первичном рынке выросла на 0,2 процентных пункта, до 1,4%.

В структуре российских продаж Datsun наибольшая доля (91,6%) приходится на седан on-DO, стоимость которого начинается с отметки в 436 000 рублей. В количественном выражении, объем реализации японских седанов в России составил 1 014 экземпляров, что более чем на треть превышает январские показатели минувшего года (+38,3%).

Оставшиеся 8,4% продаж приходятся на хэтчбеки mi-DO, которые можно приобрести по цене от 508 000 рублей. В первый месяц текущего года официальные дилеры японской марки передали в руки своих российских клиентов всего 93 таких автомобиля, тем самым ухудшив свой прошлогодний результат на 65,3%.