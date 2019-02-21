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21 фев 2019

Следите за колесами

Следите за колесами
Автор фото: фирма-производитель

Неприятно осознавать, что у твоей машины в скором времени могут отвалиться колеса. Однако в некоторых случаях это действительно может произойти

Откровенно говоря, производители порой вынуждены отзывать тысячи автомобилей из-за каких-нибудь пустяков – например, неправильно установленных молдингов или заусенцев в салоне. Серьезные дефекты проявляются достаточно редко, однако поволноваться они все же заставляют. С автомобилями Datsun произошла, как раз, такая история. Мы заранее не будем ничего говорить, а лишь процитируем сообщение Росстандарта: «Причиной отзыва транспортных средств является то, что на автомобили могли быть установлены ступицы заднего колеса с несоответствующим химическим составом металла, что могло снизить их прочность. При продолжительной эксплуатации автомобиля в такой ступице могут появиться трещины, что приведет к возникновению ненормального шума в движении. В наиболее неблагоприятном, но маловероятном случае развитие трещины может привести к отделению заднего колеса от автомобиля». 

Да, дефект ступицы может привести  к отрыву колес.  Конечно, под отзыв попадет небольшое количество автомобилей - всего 64, однако, как говорится, осадочек остается. В рамках отзывной кампании механики авторизованных сервисных центров Datsun бесплатно для автовладельцев проверят потенциально опасные ступицы и при необходимости заменят их на новые, надлежащего качества.

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Колеса , За Рулем

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