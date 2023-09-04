Dongfeng Fengon 500 привезли в Россию

Модельный ряд Dongfeng в России неофициально пополнился очередным кроссовером Fengon 500. Стоимость автомобиля начинается от 2 399 000 рублей

Официальный дебют модели на китайском рынке состоялся в 2020 году. Представленный на российском рынке автомобиль получил бензиновую «турбочетверку» объемом 1,5 л. Мощность - 150 л.с. Крутящий момент - 220 Нм. Мотор работает в паре с вариатором. Привод - передний. В Китае также доступен вариант 1,5-литрового мотора мощностью 116 л.с. и 148 Нм крутящего момента.

Оснащение Fengon 500 включает камеру кругового обзора, круиз-контроль, 1-зонный климат-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, бортовой компьютер, центральный замок, датчики света и дождя, антиблокировочную систему (ABS), антипробуксировочную систему (ASR) и 4 подушки безопасности.