Dongfeng начал выпускать электропикапы

Dongfeng Ruijing 6 EV оснащен 120-киловаттным электромотором (163 силы и 420 Нм момента) и тяговой батареей емкостью 67,9 киловатт-часа. Заявленный запас хода на одной зарядке 402 километра по циклу NEDC. Зарядка аккумулятора от скоростного терминала до 80 процентов займет 45 минут. Максимальная скорость, которую способен развить Ruijing 6 EV, составляет 110 километров в час. Дорожный просвет — 180 миллиметров.

Характеристики Rich EV несколько слабее, хотя сам по себе пикап является более доступным. Rich EV оснащен батарей емкостью 62,7 киловатт-часа. Запас хода Rich EV — 305 километров, а максимальная скорость всего 100 километров в час. Электромотор внедорожника выдает 116 лошадиных сил и 290 Нм крутящего момента.