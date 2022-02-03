Китайцы готовят огромный элекрический пикап для конкуренции с возрожденным Hummer

Китайский концерн DongFeng Motor, известный и в России, опубликовал данные о разработке «убийцы» Hummer

Ситуация складывается крайне любопытная: инженеры DongFeng готовят электрическую версию внедорожника Mengshi/Warrior, который уже много лет выпускается для нужд армии КНР, а в гражданской версии появился относительно недавно. А сам Mengshi является копией знаменитого Humvee/Hummer H1 компании AM General.

Портал Drom.ru пишет, что перспективную версию M18 оснастят электромоторами суммарной мощностью 1070 л.с. и тяговой литий-ионной батареей емкостью 140 кВт*ч. Запас хода машины на одном заряде достигнет 500 км, при этом она сможет разгоняться с 0 до 100 км/ч всего за 5 секунд! В оснащении также обещана система автопилота уровня 2.5 по классификации SAE. Первые машины будут выпущены в форм-факторе внедорожника длиной 5200 мм, его снаряженная масса составит 3100 кг.