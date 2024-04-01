Представлен гибридный кроссовер Dongfeng Aeolus L7 с запасом хода в 1500 км

Китайская компания Dongfeng представила новый гибридный кроссовер под названием Aeolus L7. Вживую новинку покажут на Пекинском автосалоне в конце этого месяца

Одной трудностью стало меньше. Китайские автомобили не только все больше становятся похожи друг на друга, но и названия у них теперь одинаковые. L7 от Dongfeng, не путать с L7 от Li Auto и L7 от Geely, имеет свои оригинальные дизайнерские элементы, но в остальном - это стандартный китайский кроссовер с динамичным профилем, узкой светодиодной оптикой и минималистичным салоном. По габаритам Aeolus L7 получился чуть больше Forthing T5 Evo: 4685/1905/1625 мм, с колесной базой в 2775 мм.

С другой стороны, Aeolus L7 привлекает внимание именно своими техническими характеристиками. Автомобиль приводит в движение подключаемая гибридная силовая установка, состоящая из 1,5-литрового бензинового турбомотора мощностью 154 л.с. и одного электродвигателя. Суммарная мощность - 360 л.с. и 615 Нм крутящего момента. Автомобиль комплектуется аккумулятором на 30,32 кВт*ч. На электротяге автомобиль способен проехать до 205 км, а в гибридном режиме запас хода составит до 1500 км. Заявленный средний расход по WLTC - 0,56 л. на 100 км.