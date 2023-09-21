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21 сен 2023

Рассекречен салон Dongfeng eπ 01

Рассекречен салон Dongfeng eπ 01
Автор фото: фирма-производитель

В интернете появились первые «шпионские» фотографии салона нового седана Dongfeng eπ 01. Продажи автомобиля начнутся до конца 2023 года

На фотографиях видно, что интерьер будет выполнен в черно-белых тонах. На передней панели возвышается широкий экран мультимедийной системы. Также имеется небольшой дисплей цифровой «приборки». Под двойным подлокотником на центральном тоннеле имеется вместительный отсек для всякой мелочевки. Автомобиль будет оснащаться многофункциональным рулевым колесом, форма которого слегка приплюснута в нижней части.

Согласно информации, опубликованной Министерством промышленности Китая, автомобиль будет оснащаться электрической силовой установкой мощностью 218 л.с. или 272 л.с. в зависимости от версии. Поскольку привод заявлен исключительно передний, вероятно, речь идет об одномоторной компоновке с разной мощностью силового агрегата.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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