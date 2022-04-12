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12 апр 2022

В Dongfeng показали новый кроссовер

В Dongfeng показали новый кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания представила среднеразмерный кроссовер Hoaji, созданный на базе французской разработки

Сразу поговорим о платформе. В основе кроссовера Hoaji лежит «тележка» Dongfeng Superior Modular Architecture, которую китайцы выставляют своей собственной разработкой, правда  наши европейские коллеги считают, что в Dongfeng несколько лукавят - Dongfeng Superior Modular Architecture, является лишь слегка доработанной версией платформы CMP альянса Stellantis.  Дело в том, что у DFM есть  целое семейство машин  под названием Aeolus Yixuan – его разработка велась параллельно с  кроссовером Hoaji одной и той же командой.  Скажем больше - наша новинка практически полностью унифицирована с Aeolus Yixuan. Только там китайский концерн напрямую говорил об использований французской платформы, почему же в случае с кроссовером китайцы решили «переобуться»? Все просто -  когда велась разработка вышеуказанных машин, Dongfeng являлся одним из крупнейших держателей акций концерна Stellantis, отсюда, к слову, и доступ к технологиям. К сожалению, несколько месяцев назад из-за неких разногласий DFM решил распродать большую часть акций, дабы более не иметь ничего общего  с Stellantis. Собственно, вся эта чехарда с переименованием платформ возникла по этой же причине – вопрос имиджа и ничего более.

Впрочем, вернемся к самой машине. Hoaji является среднеразмерным  кроссовером, он получит два варианта компоновок – с 5-местным и 6-местным салоном.  Что касается силовых установок, то под капотом окажется полуторалитровый 190-сильный турбо-мотор, который работает в паре с 7-ступенчатым роботом. Будет  у автомобиля и гибридная версия, правда ее характеристики производитель пока решил не раскрывать.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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