В Dongfeng показали новый кроссовер

Китайская компания представила среднеразмерный кроссовер Hoaji, созданный на базе французской разработки

Сразу поговорим о платформе. В основе кроссовера Hoaji лежит «тележка» Dongfeng Superior Modular Architecture, которую китайцы выставляют своей собственной разработкой, правда наши европейские коллеги считают, что в Dongfeng несколько лукавят - Dongfeng Superior Modular Architecture, является лишь слегка доработанной версией платформы CMP альянса Stellantis. Дело в том, что у DFM есть целое семейство машин под названием Aeolus Yixuan – его разработка велась параллельно с кроссовером Hoaji одной и той же командой. Скажем больше - наша новинка практически полностью унифицирована с Aeolus Yixuan. Только там китайский концерн напрямую говорил об использований французской платформы, почему же в случае с кроссовером китайцы решили «переобуться»? Все просто - когда велась разработка вышеуказанных машин, Dongfeng являлся одним из крупнейших держателей акций концерна Stellantis, отсюда, к слову, и доступ к технологиям. К сожалению, несколько месяцев назад из-за неких разногласий DFM решил распродать большую часть акций, дабы более не иметь ничего общего с Stellantis. Собственно, вся эта чехарда с переименованием платформ возникла по этой же причине – вопрос имиджа и ничего более.

Впрочем, вернемся к самой машине. Hoaji является среднеразмерным кроссовером, он получит два варианта компоновок – с 5-местным и 6-местным салоном. Что касается силовых установок, то под капотом окажется полуторалитровый 190-сильный турбо-мотор, который работает в паре с 7-ступенчатым роботом. Будет у автомобиля и гибридная версия, правда ее характеристики производитель пока решил не раскрывать.