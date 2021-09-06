В DongFeng разработали специальный кроссовер для девушек

На автосалоне в Чэнду концерн Dongfeng показал кроссовер Fengxing Т5 Evo в комплектации для девушек. Модификацию назвали Goddess Edition (издание «Богиня»)

Вся особенность данной версии заключается лишь в стайлинге – машину покрасили в нежный перламутровый розовый цвет. Забавно, но темный интерьер был также разбавлен вкраплениями розового – рулевое колесо, дефлекторы, ремни безопасности – все это обрамлено в прекрасный розовый оттенок.

В остальном, перед нами обычный Fengxing Т5 Evo со стандартным набором агрегатов – 1.5-литровым турбо-мотором и 7-ступенчатым роботом. Машинка, к слову, очень резвая – 192-сильный двигатель позволяет кроссоверу разменивать первую сотню за 8 секунд.