Автомобильный портал Motorpage
6 сен 2021

В DongFeng разработали специальный кроссовер для девушек

В DongFeng разработали специальный кроссовер для девушек

На автосалоне в Чэнду концерн Dongfeng показал кроссовер Fengxing Т5 Evo в комплектации для девушек. Модификацию назвали Goddess Edition (издание «Богиня»)

Вся особенность данной версии заключается лишь в стайлинге – машину покрасили в нежный перламутровый розовый цвет.  Забавно, но темный интерьер был также разбавлен вкраплениями розового – рулевое колесо, дефлекторы, ремни безопасности – все это обрамлено в прекрасный розовый оттенок.

В остальном, перед нами обычный Fengxing Т5 Evo со стандартным набором агрегатов – 1.5-литровым турбо-мотором и 7-ступенчатым роботом.  Машинка, к слову, очень резвая – 192-сильный двигатель позволяет кроссоверу разменивать первую сотню за 8 секунд.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Dongfeng 580

Dongfeng возвращается в Россию

03 июня 2021

Dongfeng начал выпускать электропикапы

17 июля 2019

Представлены кроссоверы Dongfeng 580 и AX4

13 декабря 2018
Dongfeng ix5 2019

Купеобразный Dongfeng ix5 вышел на оперативный простор

09 октября 2018
Dongfeng ix5

Теперь и в Китае: показан купе-кроссовер Dongfeng ix5

27 августа 2018
Dongfeng DFM 580

Dongfeng привез в Россию большой кроссовер

16 июля 2018

 Новости DFM

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Taos - volkswagen taos (2022) сыграл в гольф по новым правилам Тест драйв
06 сентября 2021

Volkswagen Taos
"Volkswagen Taos сыграл в гольф по новым правилам"
Subaru WRX STI - subaru wrx sti (2018) классик при жизни
Тест драйв
03 сентября 2021

Subaru WRX STI
"Классик при жизни"
Audi A3 - audi a3 (2021) без разницы, четыре или пять, но за три
Тест драйв
01 сентября 2021

Audi A3
"Без разницы, четыре или пять, но за три"
Hyundai Elantra, Skoda Octavia - сравнительный тест hyundai elantra и skoda octavia
Сравнительный тест
18 августа 2021

Hyundai Elantra, Skoda Octavia
"Как Hyundai Elantra резала тонкими ломтиками бывшего конкурента Skoda Octavia"

Написано новостей:

2 9 0 1 0