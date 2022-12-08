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8 дек 2022

В Россию приехали электрические фургоны Dongfeng

В Россию приехали электрические фургоны Dongfeng

На популярных площадках появились интересные объявления по продажам электрических фургонов из Китая, которые привезли к нам в рамках программы параллельного импорта

Речь идет о грузопассажирском фургоне Dongfeng EC35. Модель оснащена 60-сильным электрическим мотором, хотя бывают и версии с 40-сильным движком. Внешне автомобиль напоминает японские кей-кары, хотя по габаритам и превосходит их. Судите сами, длина, как у среднего кроссовера – 4.5 метров.  Да и перевезти фургон способен более 750 килограммов полезного груза.

Официальный запас хода фургона с 42-киловаттной батареей составляет 300 километров.  Правда,  есть информация, что при полной загрузке батареи хватит лишь на 150-200 километров пробега.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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