В Россию приехали электрические фургоны Dongfeng

На популярных площадках появились интересные объявления по продажам электрических фургонов из Китая, которые привезли к нам в рамках программы параллельного импорта

Речь идет о грузопассажирском фургоне Dongfeng EC35. Модель оснащена 60-сильным электрическим мотором, хотя бывают и версии с 40-сильным движком. Внешне автомобиль напоминает японские кей-кары, хотя по габаритам и превосходит их. Судите сами, длина, как у среднего кроссовера – 4.5 метров. Да и перевезти фургон способен более 750 килограммов полезного груза.

Официальный запас хода фургона с 42-киловаттной батареей составляет 300 километров. Правда, есть информация, что при полной загрузке батареи хватит лишь на 150-200 километров пробега.