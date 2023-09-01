В Россию привезли Dongfeng Rich 7

Один из российских дилеров выставил на продажу китайский пикап Dongfeng Rich 7. Автомобиль оценивается от 4 900 000 рублей

На родине автомобиль дебютировал больше года назад и фактически является более дорогой версией пикапа Rich 6, созданного на базе Nissan Navara. Габариты автомобиля составляют 5287/1850/1832 мм., а колесная база - 3150 мм.

Под капотом - дизельная «четверка» объемом 2,3 л. Мощность - 166 л.с. Крутящий момент - 420 Нм. Максимальная скорость - 170 км/ч. Автомобиль комплектуется 8-ступенчатым «автоматом». Привод - полный. На китайском рынке также предложен бензиновый мотор объемом 2,0 л. Мощность - 228 л.с. и 360 Нм крутящего момента. Трансмиссия - 6-ступенчатая «механика» или тот же «автомат». Привод - полный.