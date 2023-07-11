В Россию привезут новые модели Dongfeng

Стало известно, что липецкий дистрибьютор “Моторинвест” привезет в Россию несколько новых моделей Dongfeng

На данный момент “Мотор Инвест” осуществляет сборку электромобилей под брендом Evolute, а также официально импортирует на российский рынок автомобили марки Voyah. Оба этих бренда принадлежат Dongfeng. В связи с этим на недавней выставке Иннопром-2023 в Екатеринбурге представительства Dongfeng, “Дунфэн Мотор Рус” и “Моторинвест” сделали совместное заявление о новом этапе партнерства. Другими словами, “Моторинвест” привезет в Россию несколько новых моделей Dongfeng.

Управляющий партнер “Моторинвест” Андрей Резников сообщил, что одной из первых моделей станет седан Dongfeng Xuan Max. Автомобиль оснащается бензиновой “турбочетверкой” объемом 1,5 л. Мощность - 190 л.с., а крутящий момент - 300 Нм. Данный агрегат работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод - передний.