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11 июл 2023

В Россию привезут новые модели Dongfeng

В Россию привезут новые модели Dongfeng
Автор фото: фирма-производитель

Стало известно, что липецкий дистрибьютор “Моторинвест” привезет в Россию несколько новых моделей Dongfeng

На данный момент “Мотор Инвест” осуществляет сборку электромобилей под брендом Evolute, а также официально импортирует на российский рынок автомобили марки Voyah. Оба этих бренда принадлежат Dongfeng. В связи с этим на недавней выставке Иннопром-2023 в Екатеринбурге представительства Dongfeng, “Дунфэн Мотор Рус” и “Моторинвест” сделали совместное заявление о новом этапе партнерства. Другими словами, “Моторинвест” привезет в Россию несколько новых моделей Dongfeng.

Управляющий партнер “Моторинвест” Андрей Резников сообщил, что одной из первых моделей станет седан Dongfeng Xuan Max. Автомобиль оснащается бензиновой “турбочетверкой” объемом 1,5 л. Мощность - 190 л.с., а крутящий момент - 300 Нм. Данный агрегат работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод - передний.

При написании новости использовалась информация:
КОЛЕСА.ру , ixbt

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