Китайская компания Dongfeng наполовину сокращает свою российскую линейку автомобилей – продажи компактных седанов DFM S30 на территории РФ прекращены.

Первые китайские седаны Dongfeng Fengshen S30 сошли с конвейера автомобилестроительного завода в КНР еще в далеком 2009 году и только спустя пять лет компания приняла решение вывести их на российский рынок. Летом 2014 года официальные дилеры Dongfeng в России начали принимать заказы на модель, которую для нашего рынка переименовали в DFM S30. Из всей моторной гаммы до нас добрался только один двигатель – бензиновый 1,6-литровый силовой агрегат с отдачей в 117 л.с., который, в зависимости от комплектации, мог работать в паре как с механической, так и с автоматической КПП.

Однако, эта модель не получила признания у российских автомобилистов. С момента выхода на рынок и до середины прошлого года компании удалось реализовать всего около 750 экземпляров этого седана. При этом, автомобили 2015 модельного года предлагались по цене от 509 тысяч рублей.

Таким образом, в настоящее время в российской линейке китайского автопроизводителя остается только один автомобиль – это хэтчбек DFM H30 Cross, начальная стоимость которого составляет 649 тысяч рублей.

Однако в ближайшее время должны начаться продажи кроссовера AX7, который недавно прошел серию сертификационных тестов в НАМИ на совместимость с отечественной системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. Кроме того, аналогичную процедуру в настоящее время проходит седан A30.

Стоит отметить, что в августе прошлого года в рамках Московского международного автосалона компания представила седан A9, однако о перспективах его выхода на российский рынок пока не сообщается.