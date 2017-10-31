Японская компания Yokohama решила упрочить свое положение среди производителей зимних шин и разработала принципиально новую шипованную модель. Также к новому сезону фирма подготовила нешипованную шину для сегмента SUV. Познакомиться с новинками нас пригласили на север Швеции
Раньше японцы особо не скрывали, что следят за успехами на российском рынке коллег-скандинавов и в рисунке протектора двух последних моделей iG35 и iG55 предлагали нам явную аллюзию на «скандинавскую елочку». Надо сказать, в поведении этих покрышек было больше японских размеренных и прогнозируемых реакций, нежели северных резкости и отзывчивости.
В новой модели Ice Guard Stud iG65 разработчики пошли собственным путем, благо количество наработок переросло в новое качество. Поскольку целевой аудиторией новинки заявлены автомобили премиального и люксового сегмента, то основной целью стало заметное улучшение характеристик на льду и снежном накате, а также новый высокий уровень сбалансированности. Долой «елочку» – симметричный направленный рисунок теперь больше похож на параллельные U-образные волны с четко выделенной центральной зоной, работающей как гусеница танка. Тут могли бы возникнуть ассоциации с французскими решениями, если бы не иной подход к ошиповке. В отличие от европейских шин шипов здесь много – 20 рядов (вместо 16 у предыдущей модели) и 172 шипа в популярном типоразмере 205/55 R16. А чтобы пробиться сквозь строгие европейские же нормы, шине пришлось в специальных тестах доказывать безопасность для дорожного покрытия.
Сами шипы – образец высоких технологий. Твердосплавный направленный сердечник сложной формы словно составлен из двух шестиугольников, он жестко держит в продольном направлении, обеспечивая отменную разгонно-тормозную динамику, и так же хорошо работает на поперечное сцепление. Удержание шипа в посадочном гнезде – отдельный «пунктик» компании: еще с предыдущей модели конструкторы стали учитывать российскую манеру игнорировать обкатку шипов, резко стартовать и тормозить на твердом покрытии. У нового шипа необычно широкий нижний фланец сложной формы, распределяющей нагрузку на вырывание и вдавливание, тело шипа тоже оптимизировано для максимально прочной посадки.
Сочетание наклонных пересекающихся канавок центральной зоны протектора с широкими канавками плечевой зоны и зигзагообразными продольными каналами, а также значительное количество зигзагообразных 2D- и 3D-ламелей обещают хорошее удержание на снегу, мокром и сухом асфальте, быстрый отвод воды из пятна контакта. В составе резиновой смеси традиционно используются апельсиновое масло и большое количество силики, что придает шинам цепкость и эластичность в широком диапазоне температур.
Европейский офис компании превратил тест драйв в четко отлаженный механизм. В течение нескольких часов, практически без остановки, мы наматывали бесчисленные круги и «змейки», разгонялись, тормозили и сравнивали. И у всех сложилось одно впечатление – перед нами совершенно новый уровень зимних шин Yokohama. Прежде всего, подчеркнуто высокое сцепление, шины держат на льду и укатанном снегу существенно лучше предыдущей версии и многих конкурентов. Кроме того, четкие и понятные отклики на руль, прозрачная обратная связь вместо привычных по старым версиям сглаженных, пусть и безопасных, реакций.
В свое время японцы намекали, что держат в голове повадки «хорошей скандинавской шины восьмого поколения», и теперь я могу засвидетельствовать: модель iG65, по субъективным впечатлениям, подобралась к ней очень близко, в первую очередь по ощущению надежности и контроля над автомобилем. С этого момента готов утверждать, что Yokohama на деле, а не декларативно шагнула в зимний премиум-сегмент, причем с собственным багажом разработок и идей.
Одновременно журналистам дали опробовать другую новинку для автомобилей класса SUV – Ice Guard Studless G075. Именно так, теперь гордое имя Ice Guard будут носить и нешипованные SUV-модели (забегая вперед, скажу, что вполне заслуженно). Эти шины воплощают эволюционный подход, когда каждое знакомое нам фирменное решение улучшили и в итоге получили заметный скачок вперед.
Здесь, как и раньше, использована влаговпитывающая резиновая смесь-«губка» с микрокромочным эффектом у каждого пузырька. Наличие впитывающего белого геля и ряда полимеров делает резину особо эластичной и облегающей даже мельчайшие неровности дороги. Симметричный рисунок протектора со сплошным изрезанным центральным ребром содержит большое число сцепных кромок за счет зигзагообразных ламелей и краев блоков.
Разработчики поставили цель добиться заметно лучшего поведения шины на льду, и в сравнении с предшествующей моделью им удалось скакнуть сразу на 23%. По ездовым повадкам G075 даже напоминает новую шипованную iG65, но, разумеется, с поправкой на более мягкие «нешипованные» реакции. Шина демонстрирует хорошее сцепление в связках поворотов на льду и укатанном снегу, при этом реакции на руление понятны и прогнозируемы. Кроме того, разработчикам удалось добиться снижения сопротивления качению и нагрева шины, а значит, улучшить топливную экономичность.
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