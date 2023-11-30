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30 ноя 2023

С 1 декабря нельзя будет ездить на летних шинах, но инспекторы ГИБДД закроют на это глаза

С 1 декабря нельзя будет ездить на летних шинах, но инспекторы ГИБДД закроют на это глаза

Согласно заявлению начальника ГИБДД России Михаила Черникова, инспекторы не будут наказывать за несвоевременную замену летней резины. С другой стороны, по КоАП данное нарушение грозит штрафом в размере 500 р.

С 1 декабря вступает в силу постановление о запрете эксплуатации легковых автомобилей и грузовиков весом меньше 3,5 тонн без зимней резины. Такой регламент будет действовать до конца февраля следующего года. Несоблюдение процедуры замены шин по ст. 12.5 КоАП карается предупреждением или штрафом в размере 500 р.

Михаил Черников отметил, что инспекторы ГИБДД не будут наказывать водителей, которые не используют зимнюю резину, - это останется личным решением каждого, кто хочет передвигаться по дорогам безопасно. Отметим, что закон “О полиции” строго регламентирует действия сотрудников правоохранительных служб и обязует пресекать все правонарушения и осуществлять производство по делу. Эксперты расходятся во мнениях, с одной стороны, утверждая, что закон есть закон, а с другой, стараются снизить напряженный настрой граждан перед выборами.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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