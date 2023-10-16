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16 окт 2023

Открыт прием заказов на Evolute i-Jet

Открыт прием заказов на Evolute i-Jet
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Evolute готовится к старту продаж на российском рынке нового электрического кроссовера i-Jet. Стоимость пока не разглашается, но уже можно оформить предзаказ

Evolute i-Jet собирают на заводе “Моторинвест” в Липецкой области. Автомобиль отличается необычным дизайном, который подчеркивается Г-образной передней светодиодной оптикой. Благодаря обтекаемой форме кузова, кроссовер имеет неплохой коэффициент аэродинамического сопротивления 0,278 Cx. В оснащение i-Jet входят 20-дюймовые колесные диски, отделка салона из экокожи, передние сиденья с функцией массажа, “мультимедийка” с экраном на 15,6 дюйма, цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, а также проекционный дисплей.

Автомобиль приводится в движение электромоторами суммарной мощностью  646 л.с. и 940 Нм крутящего момента. Емкость аккумуляторов - 80 кВт*ч или 90 кВт*ч в зависимости от комплектации. Запас хода 430 и 530 км соответственно. Заявленный разгон до сотни - 4 с. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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