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8 дек 2023

Российский Evolute готовит пополнение модельного ряда

Российский Evolute готовит пополнение модельного ряда
Автор фото: фирма-производитель

Российская компания Evolute анонсировала появление нового гибридного автомобиля. Пока есть только тизер, но узнать китайскую модель по выразительной передней оптике теоретически можно

Сперва необходимо учитывать, что фактически весь модельный ряд Evolution представляет собой переработанных китайцев, выпускающихся на родине под брендом Dongfeng. Так, кроссовер Evolute i-Jet - это Dongfeng Seres SF5, кроссовер Evolute i-Sky - Dongfeng Forthing Thunder, кроссовер Evolute i-Joy -  Dongfeng Fengon E3, минивэн Evolution i-Van - Dongfeng Forthing Lingzhi M5 EV, а седан Evolute i-Pro - Dongfeng Aeolus E70. Вследствие этого, можно предположить, что следующей новинкой в гамме Evolute также станет перелицованный Dongfeng.

Опубликованное изображение демонстрирует переднюю оптику автомобиля. По сочетанию фар и светодиодной полосы прослеживаются очертания Dongfeng Fengon 580. В семействе 580 есть и гибридная модификация под наименованием Landian E5. Вероятно, в итоге, на презентации нового Evolute мы увидим именно данную модель. К слову, первое поколение Dongfeng 580 официально представлено на российском рынке с 2019 года. Автомобиль обновился в 2021 году, но до России он так и не доехал. От стандартной версии гибрид отличается только иным оформлением решетки радиатора, которая состоит из множества хромированных элементов. В остальном дизайн полностью унифицирован.

Landian E5 приводится в движение гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литровой бензиновой четверки мощностью 110 л.с. и электромотора на 177 л.с. Отмечается, что на электротяге автомобиль способен преодолеть до 110 км, а в гибридном режиме - 1150 км. Средний расход топлива составит 5,5 л. на 100 км. Привод предложен исключительно передний.
 

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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