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16 апр 2024

Exeed выводит на рынок конкурента Aito M7 и Li Auto L6

Exeed выводит на рынок конкурента Aito M7 и Li Auto L6
Автор фото: фирма-производитель

Компания Exeed провела презентацию и открыла прием заказов на новый электрический кроссовер Exlantis ET, который также известен на родине, как Settera ET. Ждем новинку в России

В основе конструкции лежит платформа Chery E0X, которая предназначена для электрифицированных автомобилей. Заднеприводные версии Exlantis ET оснащены одним электромотором мощностью 249 л.с. или 313 л.с. в зависимости от комплектации. Полноприводная модификация получила два электродвигателя суммарной мощностью 562 л.с. Автомобиль комплектуется новейшим аккумулятором CATL LFP 2.0 Shenxing, который продемонстрировал одни из самых лучших показателей во время зимних испытаний. Пополнить заряд с 20% до 80% при температуре в -20 градусов получилось всего за 24 минуты. В нормальных условиях батарею можно зарядить на 400 км примерно за 10 минут. Максимальный запас хода у самой дальнобойной версии составляет 760 км (связка 313-сильного мотора и аккумулятора на 97,6 кВт*ч).

Точные габариты автомобиля: 4955/1975/1698 мм., при колесной базе в 3000 мм. Внутри 5 посадочных мест. Оснащение включает 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы, аудиосистему Lion Melody Max с 23 динамиками, систему мониторинга состояния водителя и пассажиров, а также 30 различных датчиков, обеспечивающих помощь при вождении.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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