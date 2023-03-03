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3 мар 2023

Exeed запатентовал электрический седан

Exeed запатентовал электрический седан
Автор фото: фирма-производитель

Компания Exeed опубликовала патентные изображения своего первого седана под названием E03 - прямого конкурента Tesla Model 3 и китайских флагманских электрокаров вроде BYD Han EV

Если говорить о дизайне, то он выполнен в стиле кроссовера AntlantiX - здесь главенствуют рубленые формы и острые углы. Плавных линий практически нет, так что новинка получилась агрессивной.

О технической составляющей информации не так много - машину построят на новой модульной платформе E0X. Габариты электроседана составят 4950 миллиметров в длину при 2900-миллиметровой колесной базе. В движение модель будет приводить полностью электрическая силовая установка. Мощность двигателя не уточняется, как и емкость аккумуляторов. Известен лишь предварительный запас хода, который составит 700 километров при полном заряде батарей.

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