Названы сроки появления в России кроссовера Exeed AtlantiX

Российский офис марки Exeed подтвердил выход на рынок новой модели — вседорожника AtlantiX, который продаётся в Китае под названием Yaoguang. Произойдёт это в середине нынешнего года

Технические характеристики новинки не раскрываются. Впрочем, автопроизводитель заявляет, что кузов EXEED Yaoguang соответствует самому строгому стандарту N-CAP. Кузов на 85% состоит из высокопрочной стали, а в ключевых деталях, например, таких как средняя стойка, использована сверхвысокопрочная горячеформованная сталь с повышенным пределом прочности.

Также автомобиль будет оснащен интересными технологиями, вроде интеллектуальной голосовой системы управления бортовыми системами. С точки зрения смарт-систем помощи водителю, EXEED Yaoguang оснащен функцией автономной парковки, системой удержания в полосе и адаптивным круиз-контролем.